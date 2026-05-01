Lando Norris riporta la McLaren in pole nella Sprint Qualifying di Miami Bene Antonelli la Ferrari non brilla

Lando Norris ha ottenuto la pole position nella Sprint Qualifying di Miami, grazie alla nuova configurazione della McLaren aggiornata. La sessione si è conclusa con buoni risultati anche per Antonelli, mentre la Ferrari non ha ottenuto prestazioni particolarmente brillanti. La gara si avvicina e i risultati delle qualifiche potrebbero influenzare l’andamento delle prossime fasi.

Lando Norris sfrutta il potenziale della nuova McLaren aggiornata e piazza la zampata del campione del mondo in carica, imponendosi nella sessione di qualifica che determina la griglia di partenza della Sprint di Miami in occasione della quarta tappa stagionale del Mondiale 2026 di Formula Uno dopo oltre un mese di stop in cui sono state introdotte alcune modifiche regolamentari. Il pilota inglese scatterà dunque al via della gara breve del sabato in Florida dalla pole position davanti alla Mercedes del leader iridato Kimi Antonelli, bravo a limitare i danni con un ottimo ultimo giro dopo una Sprint Qualifying abbastanza difficile. La prova...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lando Norris riporta la McLaren in pole nella Sprint Qualifying di Miami. Bene Antonelli, la Ferrari non brilla Notizie correlate Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Miami 2026: Norris precede Antonelli. Leclerc non brilla, Russell in terza filaNelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP di Miami del Mondiale di F1 2026, che vedrà proseguire... Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: uno-due Russell-Antonelli poi lontane McLaren e Ferrari. Alle 08.30 la Sprint Qualifying Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cadillac al GP Miami: la prima (di tante) in casa; Norris: Verstappen? Se lasciasse sarebbe una grande perdita. F1:Miami; Norris in pole gara sprint, secondo Antonelli, quarta Ferrari LeclercIl campione del mondo della McLaren Lando Norris ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami in programma domani alle ore 18 italiane. (ANSA) ... ansa.it F1 | Miami, Norris fa la pole per la Sprint davanti a Kimi. Leclerc quartoLando Norris firma la pole nella Sprint Qualifying a Miami e riporta davanti la McLaren. Ottimo Antonelli, secondo davanti a Piastri e Leclerc. Russell deludente e molto staccato. it.motorsport.com SUPER NORRIS Lando Norris si qualifica al primo posto nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami. Seguono Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Quarta posizione per Leclerc, quinto Verstappen e settimo Hamilton #CorrieredelloSport x.com PRIMO POSTO PER LANDO NORRIS Norris sale sul gradino più alto nelle qualifiche Sprint. Secondo e terzo posto per Antonelli e Piastri Leclerc partirà dalla quarta posizione, settimo Hamilton #Tuttosport - facebook.com facebook