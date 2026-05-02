Lando Norris | Siamo nella posizione che meritiamo questa è la realtà

Durante il quarto Gran Premio del campionato mondiale di Formula 1, si è qualificato in pole position il giovane pilota di nazionalità italiana, al volante di una scuderia del massimo campionato automobilistico. La gara si disputerà nel circuito di Miami, con i concorrenti pronti a scattare dalla griglia di partenza. La competizione si svolgerà nel contesto di un evento che coinvolge numerosi team e piloti provenienti da tutto il mondo.

È Andrea Kimi Antonelli il poleman del Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito americano, l’italiano ha disputato una prima run perfetta nel Q3 che gli è valsa la pole position con il crono di 1:27.798. Il bolognese firma così la terza partenza al palo consecutiva della stagione e domani potrà allungare in classifica piloti. Dietro di lui ritorna in seconda piazza la Red Bull di Max Verstappen. L’olandese sfrutta nel migliore dei modi gli aggiornamenti della sua Red Bull, chiude a 166 millesimi dalla vetta e può tornare a sorridere dopo un inizio di stagione negativo. Terza posizione, beffato nel finale proprio da Verstappen, per la Ferrari di Charles Leclerc, a 345 millesimi dalla vetta.🔗 Leggi su Oasport.it

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