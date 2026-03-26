Lando Norris ha dichiarato che la McLaren si trova ancora in terza posizione tra le scuderie del campionato di Formula 1 e che è necessario del tempo per migliorare le prestazioni. La squadra si prepara ora per il Gran Premio del Giappone, che si svolgerà sul circuito di Suzuka questo fine settimana. Norris ha aggiunto che la squadra intende cercare un riscatto durante questa gara.

E’ il tempo di rinascere, macchina permettendo. Lando Norris e la McLaren tutta cercheranno il riscatto in vista del GP del Giappone, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weeekend sul mitico circuito di Suzuka. L’obiettivo per il detentore del titolo sarà quello di cancellare la (non) performance di Shanghai, contrassegnata dalla mancata partenza al momento del via (destino condiviso con il compagno di scuderia Oscar Piastri). Proprio su questo aspetto si è concentrato il nativo di Bristol in occasione del media day del giovedì: “ C’è voluto un po’ di tempo per capir quanto successo – ha detto Norris – ovviamente ci ha danneggiato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Siamo ancora la terza forza in campo, serve tempo per migliorare”

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