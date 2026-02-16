Lanciò un petardo contro Audero | 4 anni di Daspo al tifoso interista

Un tifoso dell’Inter di Cremona ha ricevuto un Daspo di quattro anni dopo aver lanciato un petardo contro il portiere Audero durante la partita dello scorso 1° febbraio. La polizia ha accertato che l’uomo ha scagliato la bomba carta nel tentativo di creare scompiglio sugli spalti, colpendo anche alcune persone vicine. Sono stati presi provvedimenti anche nei confronti di 16 ultras del Napoli e di 4 supporter della Cremonese.

La Questura di Cremona ha formalizzato il Daspo - che avrà una durata di quattro anni - per il tifoso interista che lo scorso 1° febbraio, poco dopo l'inizio del secondo tempo della partita contro Cremonese allo stadio Zini, aveva lanciato la bomba carta che aveva stordito Audero. Per questo reato il tifoso era stato tratto in arresto differito dalla Digos di Cremona, arresto poi convalidato dal gip di Milano che ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo, visto che non aveva particolari precedenti e che in sede di udienza preliminare si è assunto tutte le responsabilità del caso chiedendo scusa.