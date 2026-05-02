Lanciata una pietra sulle bancarelle del mercato | Mi hanno colpito di striscio I responsabili capiscano la gravità del gesto

Da cesenatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lettore ha segnalato un episodio avvenuto questa mattina al mercato di viale Mazzoni, a Cesena, dove una pietra è stata lanciata sulle bancarelle. Secondo quanto riferito, il colpo è stato di striscio e non ci sono state conseguenze gravi. La persona ha chiesto che i responsabili comprendano la gravità del gesto. La polizia sta valutando i dettagli dell’accaduto.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Vorrei segnalare che questa mattina vi è stato il lancio di una pietra sulle bancarelle del mercato di Cesena in viale Mazzoni, all’altezza del civico 21. La pietra è stata lanciata dal parco della Rocca, nei pressi del torrione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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