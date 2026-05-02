Lanciata una pietra sulle bancarelle del mercato | Mi hanno colpito di striscio I responsabili capiscano la gravità del gesto

Un lettore ha segnalato un episodio avvenuto questa mattina al mercato di viale Mazzoni, a Cesena, dove una pietra è stata lanciata sulle bancarelle. Secondo quanto riferito, il colpo è stato di striscio e non ci sono state conseguenze gravi. La persona ha chiesto che i responsabili comprendano la gravità del gesto. La polizia sta valutando i dettagli dell’accaduto.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Vorrei segnalare che questa mattina vi è stato il lancio di una pietra sulle bancarelle del mercato di Cesena in viale Mazzoni, all’altezza del civico 21. La pietra è stata lanciata dal parco della Rocca, nei pressi del torrione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Bancarelle del mercato, ritorna l'appuntamento della domenica con una novitàA Lido delle Nazioni è tutto ormai pronto per la ripartenza del mercato domenicale, interrotto per la pausa invernale. Leggi anche: Rapina all’ex senatore leghista Filippi. Il racconto: “Mi hanno puntato una pistola in faccia. Hanno colpito anche mia moglie” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Musica, lanciata una petizione per salvare i Battery Studios di Londra dalla demolizione; Castello di Aggstein in Austria, un vero e proprio gigante di pietra che domina il Danubio; Le Audi A1 e Q2 dicono addio senza eredi dirette; Appartamenti per anziani all’ospedale? Una balla grande come Barcellona. La miccia accesa di Nethanyahu lanciata nella piazza del 1° maggio. Antonello Caporale Il Fatto Quotidiano 1 maggio 2026 *** Questo secondo e più grave atto di pirateria è una miccia accesa dentro l’Europa e l’Italia è in prima fila per aver saggiato già, c - facebook.com facebook A Catanzaro una donna si è lanciata dal terzo piano insieme ai tre figli: lei e due figli sono morti x.com