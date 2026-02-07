i familiari delle vittime di corinaldo saranno ricevuti a palazzo chigi

I familiari delle vittime della tragedia di Corinaldo saranno ricevuti a Palazzo Chigi il 27 febbraio. La decisione arriva dopo le richieste delle famiglie, che vogliono ottenere risposte e chiedono giustizia per le persone morte quella notte alla Lanterna Azzurra. La visita si svolgerà in un momento di forte attenzione sull’incidente e sulle responsabilità di quella disgrazia.

Il 27 febbraio saranno ricevuti a Palazzo Chigi i familiari delle vittime della tragedia della ‘ Lanterna Azzurra ’ di Corinaldo, dove persero la vita Asia Nasoni, 14 anni, di Marotta; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni e Daniele Pongetti, 16 anni, entrambi di Senigallia; e la 39enne Eleonora Girolimini, anche lei di Senigallia. Quegli stessi familiari che alcune settimane fa hanno scritto a Giorgia Meloni per manifestare il dolore per la tragedia di Crans-Montana e ribadire la loro sete di giustizia. Proprio ieri ad Ancona si è tenuta una nuova seduta del processo d’appello contro i componenti della commissione di pubblico spettacolo che autorizzò la fruibilità della Lanterna Azzurra, che invece risultava accatastata come struttura agricola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I familiari delle vittime della tragedia di Corinaldo esprimono delusione per il mancato riscontro da parte della presidente del Consiglio Meloni alla loro lettera, che però non sarebbe mai stata ricevuta.

I familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni a Palazzo Chigi, dopo aver ricevuto il Pontefice.

