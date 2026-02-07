I familiari delle vittime di Corinaldo saranno ricevuti a palazzo Chigi
I familiari delle vittime della tragedia di Corinaldo saranno ricevuti a Palazzo Chigi il 27 febbraio. La decisione arriva dopo le richieste delle famiglie, che vogliono ottenere risposte e chiedono giustizia per le persone morte quella notte alla Lanterna Azzurra. La visita si svolgerà in un momento di forte attenzione sull’incidente e sulle responsabilità di quella disgrazia.
Il 27 febbraio saranno ricevuti a Palazzo Chigi i familiari delle vittime della tragedia della ‘ Lanterna Azzurra ’ di Corinaldo, dove persero la vita Asia Nasoni, 14 anni, di Marotta; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni e Daniele Pongetti, 16 anni, entrambi di Senigallia; e la 39enne Eleonora Girolimini, anche lei di Senigallia. Quegli stessi familiari che alcune settimane fa hanno scritto a Giorgia Meloni per manifestare il dolore per la tragedia di Crans-Montana e ribadire la loro sete di giustizia. Proprio ieri ad Ancona si è tenuta una nuova seduta del processo d’appello contro i componenti della commissione di pubblico spettacolo che autorizzò la fruibilità della Lanterna Azzurra, che invece risultava accatastata come struttura agricola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Corinaldo Tragedia
Strage di Corinaldo, lettera alla Meloni dei familiari delle vittime:«Qui per i proprietari della Lanterna neanche un giorno di carcere»
I familiari delle vittime della tragedia di Corinaldo esprimono delusione per il mancato riscontro da parte della presidente del Consiglio Meloni alla loro lettera, che però non sarebbe mai stata ricevuta.
Crans Montana, le famiglie delle vittime a Palazzo Chigi. Mantovano: “Italia parte civile, l’Avvocatura è pronta” (video)
I familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni a Palazzo Chigi, dopo aver ricevuto il Pontefice.
Ultime notizie su Corinaldo Tragedia
Argomenti discussi: Passa al giudice amministrativo la class action dei familiari delle vittime Covid; Crans-Montana, la rabbia delle famiglie; Omicidi Villa Pamphili, legali dei familiari delle vittime: Vogliono venire e piangere i loro cari; Corinaldo, i familiari delle vittime alzano la voce: I nostri figli trattati come polvere.
I familiari delle vittime di Corinaldo saranno ricevuti a palazzo ChigiIl 27 febbraio saranno ricevuti a Palazzo Chigi i familiari delle vittime della tragedia della ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo, ... ilrestodelcarlino.it
Strage di Corinaldo, Roma risponde: convocati i familiari delle vittimeCORINALDO - La risposta della premier Meloni ai familiari delle vittime di Corinaldo è arrivata. Non una semplice lettera per dimostrare vicinanza. Ha fatto scrivere dal capo ... corriereadriatico.it
Strage di Corinaldo, Roma risponde: convocati i familiari delle vittime facebook
Strage di Corinaldo, lo Stato risponde ai familiari: saranno ricevuti a Palazzo Chigi | Cronache Ancona x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.