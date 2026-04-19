I cacciamine italiani operano nello Stretto di Hormuz, utilizzando sistemi sonar per individuare ordigni inesplosi sul fondale marino. Questi mezzi militari lanciano onde sonore nell’acqua e analizzano gli echi per localizzare eventuali pericoli sommersi. La procedura permette di identificare e rimuovere le bombe ormeggiate, contribuendo a garantire la sicurezza delle navi che transitano in questa zona strategica.

Lanciano onde sonore in acqua per poi ascoltarne l'eco: è così che i cacciamine della Marina militare, grazie ai sonar, salvano la vita degli equipaggi scovando ordigni da disinnescare nei fondali. L'Italia, pronta ad inviarli nello stretto di Hormuz ancora una volta a distanza di decenni, rappresenta in questo settore militare un'eccellenza con otto navi di questo tipo, dal 'Gaeta' al 'Vieste'. Le caratteristiche Si tratta di imbarcazioni non molto grandi, lunghe cinquanta metri e larghe dieci, per cinquecento tonnellate di peso, con equipaggi di circa cinquanta persone mentre gli scafi vengono realizzati con materiali che riducano al minimo la loro traccia magnetica come la vetroresina, per eludere i rischi di detonazione delle mine.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cacciamine italiani: dove sono, come funzionano e in che modo possono rimuovere gli ordigni nello Stretto di Hormuz

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