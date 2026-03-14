Gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare nella regione, con circa 5.000 marines e gli F-35B schierati in vari punti strategici. Questa mobilitazione fa parte di una serie di iniziative per garantire il controllo dello Stretto di Hormuz, un punto chiave per il traffico di petrolio. La strategia militare americana si concentra su diverse componenti, senza che siano stati annunciati piani definitivi o date di intervento.

La guerra in Iran potrebbe durare più di quanto previsto e annunciato da Donald Trump? Nonostante pubblicamente il commander-in-chief e il capo del Pentagono continuino a dichiarare vittoria e a rivendicare di aver distrutto le capacità di combattimento del regime di Teheran, sminuendo pure gli attacchi nello stretto di Hormuz, Washington invia più soldati e più navi da guerra in Medio Oriente in vista di un rafforzamento delle operazioni. Trump, lo Stretto di Hormuz e l'invio dei Marines Il fatto che Hormuz sia per gli Stati Uniti la grana principale si evince anche - e soprattutto - dall'insistenza con la quale Trump lo citi. Il presidente statunitense ha invitato, l'ultima volta in ordine cronologico ieri, gli equipaggi delle petroliere a «mostrare un po' di coraggio» e ad attraversare lo Stretto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - I 5mila marines, gli F-35B e non solo: così gli Usa si preparano a "liberare" lo Stretto di Hormuz

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