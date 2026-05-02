Lame in vendita al Comicon Napoli protestano i genitori della Rete Sicurezza | Basta non sono gadget
Al Comicon di Napoli sono in vendita lame tra i gadget, attirando l’attenzione dei genitori della Rete Sicurezza. Una lettera agli organizzatori presso la Mostra d’Oltremare segnala questa situazione e chiede l’adozione di controlli più rigorosi. I genitori si oppongono all’idea che oggetti di questo tipo possano essere considerati semplici merchandise, sottolineando la necessità di tutela per i giovani partecipanti.
Lettera agli organizzatori del Comicon alla Mostra d'Oltremare, segnalata la vendita di lame reali tra gadget, chiesti controlli per tutela dei giovani.🔗 Leggi su Fanpage.it
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