Leclerc | Deluso il distacco è alto Vasseur | Mercedes di un altro pianeta

Il pilota di una squadra di Formula 1 ha dichiarato di essere deluso per il distacco accumulato durante l'ultimo Gran Premio, sottolineando che ci sono stati problemi nella gestione dell’energia, tipici delle nuove vetture. Il team principal di un’altra scuderia ha invece commentato che la Mercedes si trova in un’altra dimensione rispetto alle rivali. La gara si è conclusa con queste valutazioni dei protagonisti.

La prima qualifica della stagione della Ferrari non è stata trionfale. Il quarto posto di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton, che hanno accusato già in Q2 problemi di gestione dell'energia, sono un risultato al di sotto delle aspettative, soprattutto alla luce del divario accusato dalle Mercedes. Ecco le dichiarazioni dei ferraristi a Sky Sport dopo la prima giornata. Il distacco dalla Mercedes: "Purtroppo ieri avevo questa sensazione, era abbastanza chiaro. Non pensavo di sbagliarmi, però avevo detto tra 5 e 6 decimi per la Mercedes; alla fine è stato 8. Penso che purtroppo nel mio ultimo giro abbiamo avuto qualche problemino non importante, però purtroppo con queste macchine appena la strategia taglia la potenza un pochino di più in un punto, puoi subito perdere due o due decimi e mezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

