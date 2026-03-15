In occasione del Gran Premio in Cina, Hamilton ha ottenuto il suo primo podio della stagione, dopo un duello ravvicinato con il compagno di squadra Leclerc. Durante la gara, i due sono stati molto vicini, arrivando a sfiorarsi più volte, e Vasseur ha dichiarato che i piloti sono liberi di correre senza restrizioni. La competizione si è svolta con numerosi scambi di posizione, senza incidenti ufficiali.

“Credo in voi e nel vostro lavoro. Forza Ferrari”. Hamilton incrocia lo sguardo di mamma Carmen, sorride. Nella sua Cina è arrivato il primo podio con la rossa, il segnale di un pilota finalmente ritrovato. Lewis a Shanghai è stato aggressivo come non lo si vedeva da tempo, combattivo anche quando a contendergli la terza piazza c’era il compagno Leclerc. I due della Ferrari sono stati protagonisti di un duello lunghissimo, niente paura e tanti sorpassi, alcuni veri altri meno. “Una lotta bellissima”, li ha celebrati Vasseur, “altro che congelare le posizioni. Io voglio lasciarli correre”. Hamilton lo ripeteva da tempo, “vorrei una macchina per me”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton-Leclerc, saranno sportellate? Vasseur: "Liberi di correre"

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