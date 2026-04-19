Messaggio finale dell’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta prima del Manchester City

L’allenatore dell’Arsenal ha inviato un messaggio di tre parole ai suoi giocatori prima della partita di domenica contro il Manchester City. La comunicazione è arrivata in vista di uno degli incontri più attesi della stagione. La squadra si prepara a scendere in campo per affrontare la sfida in trasferta con la determinazione di ottenere un risultato importante.

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha inviato un semplice messaggio di tre parole ai suoi giocatori prima della grande partita di domenica in trasferta contro il Manchester City. Quando gli è stato chiesto nella sua conferenza stampa pre-partita se avesse un “messaggio finale” per i suoi giocatori, Arteta ha dichiarato semplicemente che vuole che “provino” all’Etihad Stadium. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA “Provaci, siamo noi stessi e provaci”, ha detto Arteta. “Metti tutto quello che abbiamo in quel campo. “Enorme convinzione, enorme convinzione e provaci, perché siamo più che capaci di farlo”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Mikel Arteta embargoed pre-match press conference | Arsenal v Manchester City | Carabao Cup Final

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