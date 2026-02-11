L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta rende omaggio a Thomas Frank

Arteta ha risposto con rispetto alla notizia del licenziamento di Thomas Frank. Durante la conferenza stampa, l’allenatore dell’Arsenal ha evitato polemiche e ha scelto parole cordiali, sottolineando l’importanza di rispettare tutti i colleghi. La notizia ha attirato l’attenzione anche tra i tifosi, che apprezzano il suo atteggiamento.

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha dato una risposta di classe alla notizia che Thomas Frank era stato licenziato oggi dalla carica di allenatore del Tottenham. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Intervenendo nella sua conferenza stampa di oggi, Arteta ha reso omaggio a Frank sia come allenatore che come persona, ammettendo che è sempre triste sentire quando un collega perde il lavoro. Guarda qui sotto come Arteta elogia Frank dopo che la sua partenza dal Tottenham è stata ufficialmente annunciata.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Arteta Frank

Secondo Mikel Arteta, la conoscenza interna di un club rappresenta un elemento fondamentale per il successo, come ha dimostrato anche nella sua esperienza personale.

Di seguito, vi presentiamo un estratto di un articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, dedicato a Mikel Arteta e alla sua opinione sull'allenatore responsabile della rimessa in gioco.

