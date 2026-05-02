L’allenatore del Venezia elogia viaggio incredibile dopo il ritorno in Serie A

Da justcalcio.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Venezia ha commentato positivamente il percorso del club, definendolo un “viaggio incredibile” dopo la promozione in Serie A. La squadra aveva ottenuto la promozione dalla Serie B nello stesso giorno in cui altre due squadre sono state retrocesse dalla massima divisione. La promozione rappresenta un traguardo importante per il club e la sua stagione.

2026-05-02 10:51:00 Breaking news: L’allenatore del Venezia Giovanni Stroppa ha elogiato l’“incredibile viaggio” del club in Serie A, assicurandosi la promozione dalla Serie B lo stesso giorno in cui Pisa e Verona furono retrocesse dalla massima serie. La squadra di Stroppa si è lasciata sfuggire due gol di vantaggio contro lo Spezia venerdì, ma un pareggio per 2-2 si è rivelato sufficiente per suggellare un immediato ritorno in Serie A con una partita d’anticipo mentre il Monza, terzo in classifica, ha perso 3-2 contro il Mantova. “È stato un viaggio incredibile, iniziato il primo giorno in cui sono arrivato a Venezia”,??ha detto Stroppa....🔗 Leggi su Justcalcio.com

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