L’allenatore del Venezia elogia viaggio incredibile dopo il ritorno in Serie A

L’allenatore del Venezia ha commentato positivamente il percorso del club, definendolo un “viaggio incredibile” dopo la promozione in Serie A. La squadra aveva ottenuto la promozione dalla Serie B nello stesso giorno in cui altre due squadre sono state retrocesse dalla massima divisione. La promozione rappresenta un traguardo importante per il club e la sua stagione.

2026-05-02 10:51:00 Breaking news: L’allenatore del Venezia Giovanni Stroppa ha elogiato l’“incredibile viaggio” del club in Serie A, assicurandosi la promozione dalla Serie B lo stesso giorno in cui Pisa e Verona furono retrocesse dalla massima serie. La squadra di Stroppa si è lasciata sfuggire due gol di vantaggio contro lo Spezia venerdì, ma un pareggio per 2-2 si è rivelato sufficiente per suggellare un immediato ritorno in Serie A con una partita d’anticipo mentre il Monza, terzo in classifica, ha perso 3-2 contro il Mantova. “È stato un viaggio incredibile, iniziato il primo giorno in cui sono arrivato a Venezia”,??ha detto Stroppa....🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Dall’esonero in Serie B ai Mondiali: l’incredibile storia dell’allenatore italianodi Alessio LentoIl calcio italiano è sempre stato un mondo in cui le sorprese non mancano mai. Juventus, Del Piero elogia Modric “Un campione, è incredibile”Del Piero: “Innamorato di Modric” Nel pre partita del derby di Milano vinto dai rossoneri di Allegri, Alessandro Del Piero ha elogiato Luka Modric. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Venezia, Maniero: Stroppa un mago, deve rimanere! Alla società do un consiglio per la Serie A...; Ancora Stroppa: la promozione del Venezia è il quarto capolavoro; Venezia, primo match point a La Spezia; Il Venezia torna in Serie A: la rinascita della laguna. Il Venezia torna in Serie APer la terza volta in cinque anni, un anno dopo la retrocessione e grazie a un campionato giocato in modo spettacolare ... ilpost.it Venezia, Stroppa: Orgoglioso della squadra, ora manca solo l’ultimo passoDopo il successo per 2-0 contro l’Empoli allo Stadio Pier Luigi Penzo, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa si è presentato in. tuttob.com Venezia, raggirano una donna di 83 anni con la truffa dei finti poliziotti: due arresti a Salerno. Durante le fasi finali del colpo, però, la situazione sarebbe degenerata in una vera e propria rapina violenta. L'episodio risale al 17 Marzo. x.com Due persone sono state arrestate a Salerno dalla Polizia al termine di indagini coordinate dalla Procura di Venezia che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale veneziano. L’accusa nei confronti dei - facebook.com facebook