Nel pre partita del derby di Milano, vinto dal Milan di Allegri, Alessandro Del Piero ha espresso il suo apprezzamento per Luka Modric, definendolo un campione e sottolineando la sua incredibile qualità. Del Piero ha dichiarato di essere innamorato di Modric, evidenziando la sua ammirazione per il centrocampista del Real Madrid. La partita si è conclusa con la vittoria dei rossoneri.

Del Piero: “Innamorato di Modric” Nel pre partita del derby di Milano vinto dai rossoneri di Allegri, Alessandro Del Piero ha elogiato Luka Modric. “ Stiamo parlando di un campione che ci affascina così tanto perché siamo innamorati della sua intelligenza. Tutto inizia nella sua testa e poi continua nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Del Piero elogia Modric “Un campione, è incredibile”

