L’allenatore italiano ha iniziato la sua carriera in Serie B, dove ha ottenuto l’esonero. Successivamente, ha guidato diverse squadre di club prima di essere chiamato a rappresentare la nazionale ai Mondiali. La sua esperienza comprende anche periodi di successi e difficoltà, con trasferimenti tra vari campionati e incarichi differenti. La sua storia sportiva si è sviluppata lungo un percorso che attraversa vari livelli del calcio nazionale e internazionale.

di Alessio Lento Il calcio italiano è sempre stato un mondo in cui le sorprese non mancano mai. Eppure, pochi avrebbero previsto una storia come quella che sta vivendo Alessio Dionisi, allenatore che dopo aver subito un esonero in Serie B, si appresta ora a vivere una nuova avventura con RaiSport durante il Mondiale 2026. Un passaggio che, seppur inaspettato, racconta molto del del calcio, delle sue contraddizioni e delle opportunità che spesso si nascondono dietro i momenti difficili. Nel marzo scorso, Dionisi è stato esonerato dall’ Empoli, dove era subentrato a Guido Pagliuca solo qualche mese prima, nell’ottobre del 2025. La stagione dell’Empoli in Serie B, tra alti e bassi, non ha infatti convinto la dirigenza, che ha deciso di cambiare rotta.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dall’esonero in Serie B ai Mondiali: l’incredibile storia dell’allenatore italiano

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