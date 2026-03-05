Le opere di Emma Ciceri all’oratorio di San Lupo | Un’esperienza immersiva il noto diventa arte

Le opere di Emma Ciceri sono esposte all’oratorio di San Lupo a Bergamo. La mostra invita i visitatori a immergersi in un percorso artistico che trasforma elementi noti in opere d’arte. L’esposizione rimane aperta al pubblico, offrendo a chi entra l’opportunità di scoprire un’interpretazione creativa di temi condivisi. L’oratorio diventa così un luogo di incontro tra arte e pubblico.

Bergamo. Un invito aperto alla città: l’oratorio di San Lupo apre le porte a una nuova esperienza artistica. Giovedì 5 marzo alle 18,30 Emma Ciceri inaugura una mostra personale che segna un passaggio importante per il Museo Bernareggi. Un evento che non è soltanto una mostra, ma un’esperienza immersiva nel cuore della città: San Lupo si trasforma in laboratorio di dialogo tra passato e presente, tra architettura e linguaggi artistici di oggi. Curata da don Giuliano Zanchi e Giuseppe Frangi, l’esposizione si sviluppa sui diversi livelli dell’oratorio, accompagnando il visitatore in un percorso intenso e coinvolgente. “Per questa mostra a San Lupo ho riunito alcuni video degli ultimi anni di ricerca – afferma l’artista Ciceri -, un’installazione pensata in dialogo con il sotterraneo di questo luogo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

