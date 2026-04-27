Kia ridisegna il Grand Tourer | a Milano la mobilità elettrica diventa esperienza immersiva

Durante la Milano Design Week 2026, Kia presenta un nuovo modello di Grand Tourer dedicato alla mobilità elettrica, creando un’esperienza immersiva per i visitatori. L’azienda decide di mettere in mostra il processo culturale e progettuale che ha portato alla realizzazione di questa vettura, andando oltre la semplice presentazione dello stile. La manifestazione si concentra quindi sull’aspetto innovativo e sulla filosofia dietro la scelta di un approccio più coinvolgente e partecipativo.

Alla Milano Design Week 2026 Kia sceglie di non raccontare soltanto il proprio stile, ma di portare in scena il processo culturale e progettuale che sta dietro alla sua idea di mobilità. Con il tema “Resonance of Opposites”, il marchio coreano costruisce un doppio percorso espositivo che unisce installazioni immersive, riflessione creativa e concept car elettriche. Al centro c’è l’evoluzione della filosofia “Opposites United”, il linguaggio di design con cui Kia prova a trasformare contrasti, tensioni e contaminazioni in una visione coerente del futuro dell’auto. Due mostre per raccontare l’identità Kia. Dal 20 al 26 aprile, Kia occupa due luoghi simbolici di Milano con due esposizioni collegate tra loro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kia ridisegna il Grand Tourer: a Milano la mobilità elettrica diventa esperienza immersiva Notizie correlate You Are Verdi, un'esperienza immersiva a Milano con la promo di ShopTodayWAY è un’Impresa Culturale Creativa (ICC) attiva dal 2019 nella progettazione e produzione di contenuti culturali innovativi attraverso tecnologie... Leggi anche: Le opere di Emma Ciceri all’oratorio di San Lupo: “Un’esperienza immersiva, il noto diventa arte” Altri aggiornamenti Si parla di: Kia ridisegna il Grand Tourer: a Milano la mobilità elettrica diventa esperienza immersiva. Kia Vision Meta Turismo, il concept che ripensa la grand tourer per l’era digitaleKia Vision Meta Turismo debutta a Milano con interni immersivi, AR HUD, sedile lounge e una nuova idea di grand tourer digitale. quotidianomotori.com Kia anticipa gli stilemi di design del futuro alla MDW con il nuovo concept Vision Meta TurismoLa nuova concezione di Grand Tourer per l'era digitale secondo Kia passa per Vision Meta Turismo, il concept presentato in anteprima mondiale in occasione della Milano Design Week, ... motori.ilmessaggero.it