Ancora furti di rame in città due ladri colti sul fatto e arrestati a Librino

Due uomini sono stati sorpresi e arrestati mentre cercavano di rubare rame in via Garibaldi a Librino. La polizia, intervenuta dopo alcune segnalazioni, li ha fermati sul fatto. La questura di Catania ha intensificato i controlli in tutta la zona per cercare di fermare questa serie di furti che da settimane infastidisce i residenti.

La questura di Catania ha rafforzato in tutto il territorio i servizi di controllo per prevenire e contrastare il fenomeno dei furti di cavi di rame. Numerose sono le segnalazioni che nell'ultimo periodo sono giunte al 112 da parte di cittadini e di personale tecnico dell'ente di distribuzione.

