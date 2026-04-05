I ladri tentano il colpo di Pasqua in tabaccheria ma vengono colti sul fatto

Nella prima mattinata di Pasqua, due malviventi sono entrati in una tabaccheria a Ravina, un sobborgo di Trento, tentando un furto. Tuttavia, sono stati sorpresi mentre cercavano di portare via il bottino. L’episodio si è verificato intorno alle prime ore del mattino e ha visto intervenire le forze dell’ordine, che hanno fermato i ladri sul posto. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’accaduto.

Non esistono festività per i ladri. Lo dimostra quanto accaduto all’alba di Pasqua, domenica 5 aprile, a Ravina, sulla sponda opposta dell’Adige rispetto all’area sud di Trento, dove due malviventi si sono introdotti in una tabaccheria nei pressi del centro del sobborgo cittadino, dopo aver sfondato la porta. L’obiettivo era chiaramente quello di fare razzia nella tabaccheria di via Margone, con i borsoni riempiti di sigarette, gratta e vinci, soldi in contanti. Il colpo sembrava ormai fatto, se non fosse che i proprietari del locale avevano già allertato le forze dell’ordine dopo che sul loro cellulare era arrivata la notifica dell’effrazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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