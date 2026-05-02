Ladri senza vergogna a Forno Canavese | sradicano e portano via la statua della Madonnina dal pilone votivo l' appello sui social

A Forno Canavese, ladri hanno sottratto la statua della Madonnina dal pilone votivo, un episodio che si ripete dopo precedenti furti nella zona. La statua, molto apprezzata dalla comunità locale, è stata rimossa dal suo posizionamento senza il consenso dei residenti. L’episodio è stato segnalato sui social, dove si sono moltiplicati gli appelli per individuare i responsabili e recuperare l’opera.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che accade, ma questa volta a sparire è la statua della Madonnina a cui tanti, a Forno Canavese, sono da sempre affezionati nonché custodi. Sono stati proprio i residenti e i fedeli i primi ad accorgersi di cosa sarebbe accaduto tra giovedì 30 aprile e venerdì.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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