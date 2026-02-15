Barack e Michelle Obama come scimmie sui social di Trump la risposta amara dell’ex presidente Usa sui clown e il senso della vergogna – Il video

Donald Trump ha diffuso un video sui social in cui Barack e Michelle Obama sono raffigurati come scimmie, provocando la reazione indiretta dell’ex presidente. La pubblicazione ha scatenato polemiche sui social, mentre Trump ha commentato con parole dure, definendo il video un atto spregevole e deplorevole. L’episodio ha acceso un dibattito acceso sui limiti della libertà di espressione online e sui rischi di discorsi razzisti.

Per la prima volta Barack Obama ha risposto, seppur indirettamente, al video razzista pubblicato da Donald Trump sui social, in cui l'ex presidente democratico e sua moglie venivano raffigurati come scimmie. Obama ha rilasciato le dichiarazioni durante un'intervista con il podcaster Brian Tyler Cohen, senza mai nominare esplicitamente Trump ma facendo riferimento chiaro alla perdita di ogni limite nel discorso pubblico americano. Il video razzista di Trump su Truth. Il caso riguarda un post pubblicato da Trump sulle sue piattaforme social, in cui comparivano immagini dell'ex presidente e di Michelle Obama sovrapposti a corpi di scimmie. Il video è rimasto online per alcune ore prima di essere rimosso. Secondo la Casa Bianca, il contenuto sarebbe stato condiviso per errore da un membro dello staff.