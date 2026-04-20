Una statua raffigurante una Madonnina situata tra via Senio e via Verdun a Maliseti è stata danneggiata in un episodio di vandalismo che si è verificato negli ultimi giorni. La notizia dell’atto è stata diffusa sui social, accompagnata da commenti di rabbia e delusione. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo alle modalità dell’attacco o alle eventuali conseguenze legali in corso. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli utenti online.

Prato, 20 aprile 2026 – “Non ci sono parole ma solo tanta amarezza”. Da qualche giorno circola sui social la notizia di un raid vandalico contro la statua di una Madonnina che si trova fra via Senio a Maliseti e via Verdun. La statua che si trovava in una teca è stata appoggiata in strada e sopra sono state fatte scritte blasfeme e disegni di croci rovesciate. Ad accorgersi di quello che era successo è stato un passante che ha notato la statua bianca appoggiata per terra intorno alle 5 di mattina di venerdì scorso. La statua appartiene a un’anziana del paese che ha ricevuto la solidarietà di molte persone sui social. “Non si meritava questa cosa”, “Vergogna”, “E’ un atto ignobile”, sono alcuni dei commenti che da qualche giorno circolano sui social.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandalizzata la statua della Madonnina a Maliseti. La rabbia corre sui social

Notizie correlate

Vandalizzata l'edicola sacra a Nocera: distrutta la statua della MadonnaA Nocera Inferiore si è verificato un grave episodio di vandalismo ai danni di un’edicola sacra situata in via Nicotera.

“Trump ricoverato”, la voce corre sui social. Poi la verità della Casa BiancaLe voci si diffondono rapidamente, rimbalzano tra post e condivisioni, alimentano dubbi e sospetti.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ancora vandalizzata la statua di Satoshi Nakamoto a Lugano; Vandalizzata statua della Madonna a Maliseti; Vandalizzata ancora la statua di Nakamoto; Vandalizzata la statua della Madonnina a Maliseti. La rabbia corre sui social.

Vandalizzata la statua della Madonnina a Maliseti. La rabbia corre sui socialL’immagine sacra è stata imbrattata con scritte blasfeme e croci rovesciate. Questa è cattiveria gratuita, non è una ragazzata. L’appello: Chi sa parli ... lanazione.it

Vandalizzata per la seconda volta la statua del creatore di BitcoinVandalizzata per la seconda volta la statua del creatore di Bitcoin A sei mesi dalla sua seconda inaugurazione, la scultura dedicata a Satoshi Nakamoto è stata ritrovata gravemente danneggiata questa ... laregione.ch

La statua di Satoshi Nakamoto, inventore di Bitcoin, che si trova al Parco Ciani di Lugano è stata nuovamente vandalizzata. L’opera dell’artista Valentina Picozzi è stata ritrovata “gravemente danneggiata” domenica 19 aprile, secondo un comunicato diffuso in facebook

Vandalizzata un'automobile della Fondazione Ant | FOTO x.com