Oggi si parla di un atleta che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di affrontare le difficoltà con un sorriso, diventando un punto di riferimento per molti. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra colleghi e tifosi, che hanno ricordato i momenti condivisi e il modo in cui ha affrontato le sfide. La perdita di questa figura lascia un vuoto nel mondo dello sport e tra chi lo ha seguito da vicino.

Uno dei modi migliori di misurare l’impatto di una persona su chi la circonda è la reazione alla sua dipartita. Quando si è diffusa sui social la notizia che, a soli 59 anni, Alex Zanardi era passato nel mondo dei più, questo fulmine a ciel sereno ha lasciato quasi tutti basiti. Anche in un paese come il nostro, che vede la retorica con forte scetticismo, si sono sprecati i superlativi. C’è chi parlava del suo coraggio, chi ne ricordava la gentilezza, chi raccontava un aneddoto curioso ma la costante era inevitabilmente la stessa: il ricordo del suo sorriso, di quella positività che lo ha accompagnato anche nei momenti più difficili. In un...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’addio al campione che ha saputo sorridere alla sfortuna

Laurent Maistret, Alex Goude... gagneront-ils | FORT BOYARD FRANCE 2020 E09

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Lutto nel mondo dello sport: addio ad Alex Zanardi. L'atleta paralimpico aveva 59 anni #alexzanardi x.com