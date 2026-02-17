Kate ha sempre saputo che di Harry e Meghan non c’era da fidarsi sapeva che il loro addio era inevitabile Ma William no ha sofferto molto | i retroscena

Kate ha sempre sospettato che Harry e Meghan non fossero affidabili, e il loro addio sembrava inevitabile, soprattutto dopo le tensioni emerse negli ultimi mesi. William, invece, ha vissuto tutto in modo molto più doloroso, come si è scoperto dai suoi atteggiamenti tesi e dalle parole dure che ha pronunciato durante gli ultimi incontri pubblici. Quando i rapporti tra i membri della famiglia reale si rompono, la situazione diventa ancora più complicata, specialmente perché il divorzio di Harry e Meghan ha attirato l’attenzione di tutto il mondo e ha messo sotto i riflettori i cambiamenti all’interno della monarchia.

Capire come vanno le cose quando ci si lascia è sempre complesso, a maggior ragione quando "il divorzio " diventa un caso mediatico e riscrive la storia di una istituzione millenaria come la monarchia britannica. Eppure, allontanandosi dai fatti e guardando con occhi più disincantati, qualche spiraglio si apre, soprattutto se a cercare risposte è un esperto di reali come Russell Myers, autore del libro biografico " William&Catherine: The Intimate Inside Story " in uscita a fine febbraio. Stando alle ricostruzioni ottenute grazie all'ascolto di chi conosce bene tutta la vicenda ed è stato vicino ai protagonisti, Kate sarebbe stata la meno convinta, quella con "meno interesse nel cercare di trattenere i duchi del Sussex dall'andare via, lasciando per sempre la vita di corte".

