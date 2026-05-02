Un individuo coinvolto in comportamenti legati alla subcultura incel, caratterizzata da sentimenti di ostilità verso le donne, è stato precedentemente denunciato per uso di sostanze stupefacenti e autolesionismo. La sua storia personale include episodi di autolesionismo e un coinvolgimento con sostanze psicoattive, elementi che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Le autorità stanno approfondendo le dinamiche legate a questa vicenda.

La vita oscura di Andrea Sempio, nel solco della subcultura incel dell'odio verso le donne, dell'uso di droghe, dell'autolesionismo. E quell'"innata capacità di mentire", che gli specialisti del Racis mettono nero su bianco nella consulenza criminologica del 38enne accusato di essere l'assassino di Chiara Poggi, massacrata a Garlasco il 13 agosto 2007. Sempio, grazie alla prima inchiesta lampo finita con l'archiviazione, era riuscito a cancellare il suo passato fino al 2016. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, coordinati dal colonnello Antonio Coppola, si erano non poco insospettiti quando, il 14 maggio scorso, avevano perquisito la casa di Sempio e sequestrato l'hard disk di un computer senza che ci fosse il pc, gettato, secondo l'indagato, poco prima che il suo nome finisse nuovamente nel polverone mediatico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La vita oscura di Andrea Sempio tra odio verso le donne, uso di droghe e autolesionismo

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