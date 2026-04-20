Un esperto ha analizzato un ampio archivio personale per delineare il profilo di un uomo coinvolto nelle indagini. Secondo la consulenza, l’individuo mostra una naturale capacità di mentire e un rapporto complicato con le donne. La ricostruzione si basa su mesi di analisi di documenti e testimonianze raccolte nel corso delle indagini. Questo approfondimento fa parte delle verifiche condotte per chiarire alcuni aspetti legati al caso.

Questa ricostruzione psicologica è il frutto di mesi di analisi su un imponente archivio personale sequestrato tra l’abitazione dell’indagato e quella dei genitori: telefoni cellulari, supporti digitali, hard disk, quaderni e agende risalenti anche al 2007 Nuovi elementi emergono nel caso del.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, consulenza Racis sul profilo di Andrea Sempio: "Innata capacità di mentire e rapporto problematico con le donne"

Speciale Garlasco: Andrea Sempio e il suo Rapporto con le Donne + Intercettazione Inedita

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