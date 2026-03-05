vi parlo del mio amico andrea stramezzi che tra la vita e la morte lotta e non lo sa contro un odio demente

Il mio amico Andrea Stramezzi si trova in condizioni critiche, combattendo tra la vita e la morte senza rendersene conto. Nonostante tutto, non ha mai risposto ai commenti negativi o alle critiche dei suoi detrattori, anche quando sono stati offensivi e provocatori. La sua situazione ha attirato l’attenzione di chi lo conosce, mentre lui rimane inconsapevole di quanto sta accadendo intorno.

Spero con tutto me stesso non sia questo un coccodrillo, un de profundis ma solo un attestato di vicinanza per un amico: Andrea Stramezzi misteriosamente in coma, lotta per la vita al Policlinico di Milano: e si scatena la viltà, si agitano i vermi: chi ironizza, chi lo insulta, lo irride, tanto non può rispondere, chi insinua e le insinuazioni sono talmente stupide da sembrare degli autogol a porta vuota. Evitiamo i nomi che tanto sono sempre gli stessi e non meritano altro che disprezzo intinto nell'oblio. Però, siccome è troppo facile mistificare, io mi sento in dovere di mettere nero su bianco alcune precisazioni. La prima, sul... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Discussioni sull' argomento Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, il figlio: È in coma; Andrea Stramezzi medico no-vax morto avvenelato?; Il medico Andrea Stramezzi ricoverato in terapia intensiva e in coma, trovato per terra in fin di vita e portato al policlinico di Milano.

A tutti quelli che mi stanno attaccando, ricordo cosa scrisse su di me Andrea Stramezzi. Nonostante ciò, io gli ho sinceramente augurato di rimettersi al più presto. Io non sono certo come quelli che da anni non fanno altro che augurarmi la morte con la bava all x.com

Ho appreso poco fa dall’amico Massimo Mazzucco una notizia che mi ha profondamente colpito. Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato al Policlinico di Milano, in terapia intensiva, in stato di coma dopo essere stato trovato in fin di vita nella sua abitazione nell - facebook.com facebook