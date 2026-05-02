Nove frasi di Zanardi, tra cui “La vita è come il caffé” e “Ho il fisico tagliato”, sono state raccolte in un articolo che ripercorre alcuni aspetti della sua personalità. La sua capacità di usare l’ironia e di sottolineare la fatica come strumento di conquista erano diventate segni distintivi del suo modo di affrontare la vita e le sfide. Attraverso queste parole, si racconta un uomo che ha trovato forza anche nelle battute e nei dettagli semplici.

La storia di Alex Zanardi si può raccontare in tanti modi. Offre spunti infiniti, si presta a mille angolazioni, e non esiste davvero un punto giusto da cui iniziare. Si potrebbe partire dai numeri, straordinari, che raccontano una carriera, anzi due, entrambe fuori scala. Oppure si potrebbero usare le parole. Le sue. Perché dentro frasi e aneddoti che negli anni ci ha lasciato c’è tutto: il pilota, l’atleta, l’uomo. Un essere umano, profondamente umano, che ha perso le gambe ma è stato capace di trovare molto di più. E allora forse il modo migliore per raccontare Zanardi è proprio questo: partire da quello che ha lasciato. Un modo diverso di guardare le cose La regola dei “cinque secondi” di Alex Zanardi sintetizza perfettamente il suo modo di vivere, il suo approccio alle cose.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "La vita è come il caffé", "Ho il fisico tagliato": nove frasi che raccontano Zanardi

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