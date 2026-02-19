Voce impastata e frasi senza senso su caffè e iguane | il collegamento dall' Italia dell' inviata australiana diventa virale E lei ammette | Non ho cenato

Una trasmissione italiana ha messo in luce un episodio curioso che coinvolge un'inviata australiana, collegata dall’Italia, con frasi sconnesse su caffè e iguane. La causa è un improvviso problema di comunicazione, che ha portato a un discorso confuso e senza senso. La donna ha ammesso di non aver cenato prima della diretta, spiegando il motivo del suo stato confusionale. La scena ha fatto il giro dei social, catturando l’attenzione di molti utenti e diventando un caso virale. La situazione ha suscitato numerose reazioni online.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 non regalano solo emozioni sportive, ma anche momenti destinati a diventare virali per ragioni decisamente meno agonistiche. Protagonista dell'ultimo caso mediatico è Danika Mason, nota giornalista della tv australiana, apparsa visibilmente "fuori fase" durante un collegamento in diretta dall'Italia. Tra riflessioni confuse sul prezzo del caffè americano e misteriosi passaggi sulle iguane, l'inviata ha regalato uno dei momenti più surreali di questi Giochi invernali. Voce impastata, battute sugli iguani e sul prezzo del caffè: il collegamento dai Giochi di Milano-Cortina di Danika Mason è diventato virale. Il giorno dopo la giornalista australiana è tornata in onda ammettendo: "Ho sbagliato, non avrei dovuto bere".