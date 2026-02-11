Bando Bici in Comune undici comuni ammessi | sentieri piste cicloturismo e bonus per chi usa le due ruote

Sono undici i comuni umbri capofila i cui progetti sono risultati idonei al bando nazionale ’Bici in Comune’ è un progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, tramite di Sport & Salute e da Anci: Gubbio, Perugia, Todi, Bettona, Bevagna.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Bici in Comune

A Bari, la sosta selvaggia e i percorsi a ostacoli sulle piste ciclabili mettono a rischio la sicurezza degli utenti.

La Regione Umbria ha lanciato un nuovo sito internet per gli appassionati di bici.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bici in Comune

Argomenti discussi: Il progetto Bici in Comune illustrato alla Bit di Milano; Andria pedala verso il futuro: 113mila euro dal bando Bici in Comune; Premi per chi usa la bicicletta con il progetto Pin Bike del Comune; Bonus Bici Elettriche 2025 Emilia Romagna: Come Richiederlo?.

Alla Bit anche Anci Umbria per parlare di 'Bici in Comune'(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - Bici in Comune, driver per lo sviluppo del Cicloturismo in Umbria: questo è il titolo del panel che si è tenuto oggi alla Bit di Milano, nello stand della Regione Umbria. msn.com

Il progetto Bici in Comune illustrato alla Bit di MilanoORVIETO Umbria green route debutta alla Bit - Borsa Internazionale del Turismo in fase di svolgimento a Milano. Nello ... lanazione.it

AndriaViva. . Questa mattina è stato presentato il progetto vincitore del bando nazionale "Bici in Comune". Si tratta di "Pedala fra'… sport, cibo e cultura", un'iniziativa che mira a potenziare la mobilità sostenibile. Rossella Spada Leggi la notizia su Andri - facebook.com facebook