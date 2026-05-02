La Uilm proclama sciopero alla Stm | L’azienda chiude le porte al confronto sul turno compensativo

Da venerdì a domenica, tra l’8 maggio e l’8 giugno, sarà osservato uno sciopero di un mese presso lo stabilimento di una grande azienda di elettronica a Catania, promosso dalla sigla sindacale Uilm. La protesta deriva dalla decisione dell’azienda di non aprire un confronto riguardo al turno compensativo. La mobilitazione coinvolgerà le giornate indicate e si svolgerà senza ulteriori dettagli sulle modalità.

Dal venerdì alla domenica, per un mese tra l’8 maggio e l’8 giugno, sarà sciopero alla Stm Catania. L’iniziativa di protesta è stata proclamata dalla Uilm etnea. Giuseppe Caramanna, segretario generale dell’organizzazione di categoria e responsabile provinciale del Dipartimento Industria Uil.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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