La denuncia della Uilm | Turno compensativo alla Stm in violazione degli accordi sindacali

La Uilm ha segnalato che, secondo recenti disposizioni di organizzazione interne, alcuni lavoratori di Stm Catania che operano su due turni e sul turno centrale sarebbero stati coinvolti nell’introduzione di turni compensativi. La denuncia si basa su quanto appreso circa le modifiche apportate ai turni di lavoro, che potrebbero non rispettare gli accordi sindacali precedentemente sottoscritti. La questione riguarda aspetti legati alle modalità di distribuzione dei turni e alle comunicazioni ai lavoratori coinvolti.

“Apprendiamo che, in base a recenti disposizioni organizzative adottate dai vertici di Stm Catania, alcuni gruppi di lavoratori attualmente operanti su due turni e sul turno centrale sarebbero stati destinati o, in parte, già coinvolti nell’introduzione del cosiddetto compensativo. Tra questi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sanzioni alla StM di Catania, la Uilm attacca: “Lo Statuto dei lavoratori va rispettato”Non usa mezzi termini il segretario generale della Uilm etnea, Giuseppe Caramanna, nel commentare quanto accaduto nello stabilimento StM di Catania. 'Madonna della Libera', Ugl Salute denuncia clima di tensione e paura tra i lavoratori: "Diritti sindacali a rischio"Il sindacato segnala un clima interno "inaccettabile": alcuni lavoratori avrebbero rinunciato all'iscrizione sindacale per timore di ripercussioni A... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Buche, avvallamenti e zero illuminazione: la Uilm denuncia il degrado di via per Statte; I giovani non vedono un futuro nel settore: Palombella (Uilm) scuote Torino, alla ricerca di un rilancio dell'auto; IndustriAll Europe: Decarbonizzare senza deindustrializzare, la transizione non può scaricarsi sul lavoro; Ex Ilva: fallisce il negoziato sulla Cassa Integrazione. Ospedale Papardo, la denuncia della UIL: Grave carenza di medici nel Servizio TrasfusionaleIl sindacato chiede interventi urgenti alla Regione fra cui l’autorizzazione all’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti anche tra diverse Aziende Sanitarie ... insanitas.it «Il piano carceri farà la fine del progetto Albania»: la denuncia della Uil penitenziaria. E al congresso spunta DelmastroAl congresso del sindacato, che si è aperto in queste ore, è arrivato a sorpresa l’ex sottosegretario alla Giustizia, dimessosi dopo il caso Caroccia. Non c’erano rappresentanti del governo: «Dismessa ... editorialedomani.it Orgogliosamente Liberi e Metalmeccanici . #UILM Il 25 aprile 1945, grazie alla lotta e al sacrificio di migliaia di partigiani, l’Italia è libera dal Nazifascismo. Non dimentichiamo chi ha combattuto per la libertà e la democrazia. Viva l’Italia libera! #25aprile - facebook.com facebook Dal Congresso Uilm Bologna arriva un messaggio chiaro: senza una strategia industriale forte, il rischio è perdere occupazione. “È necessario mettere in campo una vera politica industriale”, ha sottolineato @RoccoPalombella #UILM #Bologna #Industria # x.com