La telefonata che poteva costare caro | a Erba anziana riconosce la truffa del finto carabiniere

Un’anziana di Erba ha rischiato grosso con una telefonata che sembrava reale. Una voce autorevole le ha chiesto di seguire alcune istruzioni, ma fortunatamente ha capito in tempo che si trattava di una truffa. La donna ha evitato di consegnare soldi o dati sensibili, riuscendo a scongiurare il peggio. Ora gli investigatori cercano di risalire ai responsabili di questa chiamata fraudolenta.

Una telefonata improvvisa, una voce autorevole dall'altra parte del telefono e una richiesta che poteva trasformarsi in un grave raggiro. È quanto accaduto nella giornata di ieri a Erba, dove una donna anziana è stata contattata da un sedicente appartenente all'Arma dei Carabinieri che ha tentato di metterla a segno con la ormai nota tecnica del "finto carabiniere". Questa volta, però, il tentativo non è andato a buon fine. L'anziana, forte delle numerose campagne di prevenzione contro le truffe promosse negli ultimi anni, ha intuito subito che qualcosa non tornava. Senza farsi prendere dal panico, ha contattato la figlia, che ha immediatamente allertato il 112.

