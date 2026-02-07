Andretta truffa del finto incidente smascherata | Carabinieri arrestano ventenne e restituiscono 6000 euro all' anziana vittima

I Carabinieri di Andretta hanno smascherato una truffa con un falso incidente. Un giovane di vent’anni è stato arrestato e sono stati restituiti 6.000 euro a un’anziana vittima. La donna aveva appena avuto notizia di un incidente che coinvolgeva un suo parente e, in preda al panico, ha consegnato i soldi al truffatore. Gli agenti sono intervenuti in tempo, hanno fermato il giovane e recuperato il denaro. Ora l’indagine prosegue per accertare se ci sono altri episodi simili.

I Carabinieri della Stazione di Andretta, nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, svolti sotto il coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri e sulla base delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, hanno tratto in arresto un.

