Nel corso del concertone del Primo Maggio, davanti alla piazza, è stato ricordato Satnam Singh. La cerimonia si è svolta nel giorno dedicato al lavoro, con il nome del protagonista che è stato ripetutamente menzionato sul palco. La commemorazione ha attirato l’attenzione dei presenti, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’evento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel giorno dedicato al lavoro, davanti alla piazza del Concertone del Primo Maggio, il nome di Satnam Singh è tornato a risuonare forte. Ieri sera, dal palco di piazza San Giovanni in Laterano a Roma, il presentatore Pierpaolo Spollon ha dedicato un intenso monologo alla morte del bracciante agricolo indiano, deceduto dopo il grave incidente avvenuto nelle campagne di Borgo Santa Maria, a Latina. Il richiamo al lavoro dignitoso. Spollon ha aperto il suo intervento richiamando il tema del lavoro dignitoso, indicato come un diritto e non come un semplice slogan. “ Vedete cosa c’è scritto là sopra: lavoro dignitoso ”, ha detto dal palco.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La tragedia di Satnam Singh ricordata sul palco del concertone del “Primo maggio”

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Satnam ricordato al Concertone del Primo Maggio con un monologo di SpollonSatnam Singh è stato ricordato ieri sera in occasione del Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. latinaoggi.eu

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Rai3. . La dedica di Pierpaolo Spollon a Satnam Singh, morto a 31 anni sul lavoro, senza dignità. #1M2026 #PrimoMaggio - facebook.com facebook