Concertone Spollon ricorda Satnam Singh | Morto sul lavoro senza dignità

Il primo maggio, tradizionale giornata dedicata ai lavoratori, è stato segnato da un ricordo particolare. Durante un concerto pubblico, un artista ha citato Satnam Singh, una persona deceduta sul luogo di lavoro. La dichiarazione ha sottolineato come la sua morte rappresenti una perdita di dignità legata alle condizioni di lavoro. L’evento ha coinvolto il pubblico e ha attirato l’attenzione su temi di sicurezza e rispetto dei diritti dei lavoratori.

Roma, 1 maggio 2026 – “ Lavoro dignitoso. Questo non deve essere solo uno slogan, ma un diritto che noi tutti dobbiamo pretendere”. Con queste parole Pierpaolo Spollon ha aperto dal palco del Concertone del Primo Maggio il suo intervento dedicato a Satnam Singh, il 31enne indiano morto nel 2024 dopo un incidente sul lavoro a Latina. Un ricordo breve e durissimo, nel cuore della giornata dedicata ai lavoratori, che ha riportato al centro il tema della sicurezza, dello sfruttamento e della dignità negata. Il ricordo di Satnam Singh. Spollon ha ricostruito quanto accaduto “a due passi da qui, a Latina”, dove Singh stava lavorando quando “un macchinario gli ha tranciato il braccio”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Concertone Primo Maggio, Spollon ricorda Satnam Singh, morto sul lavoro senza dignità Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio: sul palco del concertone a Roma il ricordo di Satnam Singh “morto sul lavoro senza dignità” “Mussolini morto sul lavoro”. Pelù shock al Concertone: scoppia il casoIl ritorno di Piero Pelù sul palco del Concertone del Primo Maggio, insieme alla formazione storica dei Litfiba, si è trasformato in uno degli... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: VIDEO - Concertone, Spollon ricorda Satnam Singh, morto sul lavoro senza dignità; I momenti clou del Concertone del Primo Maggio tra musica e parole. Satnam ricordato al Concertone del Primo Maggio con un monologo di SpollonSatnam Singh è stato ricordato ieri sera in occasione del Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Il presentatore Pier Paolo Spollon dal palco ha fatto un monologo ... latinaoggi.eu Concertone, Spollon ricorda Satnam Singh: Morto sul lavoro senza dignitàRoma, 1 maggio 2026 – Lavoro dignitoso. Questo non deve essere solo uno slogan, ma un diritto che noi tutti dobbiamo pretendere. Con queste parole Pierpaolo Spollon ha aperto dal palco del ... ilfaroonline.it Rai3. . La dedica di Pierpaolo Spollon a Satnam Singh, morto a 31 anni sul lavoro, senza dignità. #1M2026 #PrimoMaggio - facebook.com facebook