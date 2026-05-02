La Stramilano torna in città | il percorso delle gare e tutte le strade chiuse a Milano

Domani si svolge a Milano la 53esima edizione della Stramilano, una delle corse più note della città. La manifestazione coinvolge diverse distanze e attraversa varie zone del centro e dei quartieri limitrofi. Per l’occasione, alcune strade saranno chiuse al traffico e interdette al pubblico, creando modifiche temporanee alla viabilità cittadina. La corsa sarà aperta anche a una madrina di eccezione, una campionessa olimpica di pattinaggio di velocità sul ghiaccio.

Si tiene domani, 3 maggio, la Stramilano, l’iconica corsa che è giunta alla sua 53esima edizione. Per quest’anno la madrina sarà una figura d’eccezione: Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di pattinaggio di velocità sul ghiaccio.La mezza maratonaLa giornata inizierà con la mezza maratona.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Stramilano e cortei dell'1 Maggio: tutte le strade chiuse e i divieti a Milano Torna la Stramilano con una madrina d'oro: percorso, orari e strade chiuseTutto pronto in città per l’arrivo della Stramilano, l’iconica corsa che si terrà il 3 maggio e che è giunta alla sua 53esima edizione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torna la Stramilano con una madrina d'oro: percorso, orari e strade chiuse; Domenica Torna la Stramilano: Jaafari al Via; Stramilano 2026, guida completa: percorso, orari, pettorali e tutto quello che c’è da sapere; Torna la StraMilano, percorsi da 5 e 10 km: ecco le modifiche alla viabilità -. Domenica torna la Stramilano: i tre percorsi e le strade chiuse. Eccome come muoversiTutte le informazioni su tracciati e orari. Le limitazioni al traffico cominciano all'alba. La fermata Duomo della metropolitana resterà chiusa per motivi di sicurezza tra le 7 e le 11 ... milano.corriere.it Stramilano 2026: la corsa per le strade milanesi torna in città il 3 maggioStramilano 2026: torna la corsa per la strade milanesi, con 3 percorsi disponibili la Stramilano ci da appuntamento il 3 maggio. mam-e.it (Agen Food) - Milano, 01 apr. - Chiquita rinnova il sodalizio con la Stramilano, confermandosi come Official Sponsor e fornitore per il 5° anno consecutivo.L’iconica banana dal Bollino Blu torna quindi protagonista della corsa non competitiva più celebre d’Itali - facebook.com facebook