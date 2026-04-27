Torna la Stramilano con una madrina d' oro | percorso orari e strade chiuse

Il 3 maggio si svolgerà la 53esima edizione della Stramilano, una delle corse più note della città. La manifestazione prevede un percorso che attraversa diverse zone e comporta la chiusura di alcune strade per consentire il regolare svolgimento della gara. È prevista anche la partecipazione di una madrina d'oro, che accompagnerà l’evento. La città si prepara a vivere questa giornata di sport e movimento.

Tutto pronto in città per l’arrivo della Stramilano, l’iconica corsa che si terrà il 3 maggio e che è giunta alla sua 53esima edizione. Il cuore pulsante sarà tra piazza Duomo e piazza Castello. Per quest’anno la madrina sarà una figura d’eccezione, fresca di medaglie olimpiche: Francesca.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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