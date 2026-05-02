La storia di Julia Komp la chef che rinuncia alla stella per viaggiare in Asia
Julia Komp, nota come la chef più giovane della Germania a ricevere una stella Michelin, ha deciso di mettere da parte il riconoscimento per dedicarsi a un viaggio in Asia. La chef ha annunciato pubblicamente la sua scelta di abbandonare temporaneamente la carriera professionale per esplorare nuove culture e tradizioni culinarie. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori commenti sulla sua futura carriera.
Julia Komp è diventata famosa per essere la chef più giovane della Germania ad aver ricevuto la stella Michelin. Annoiata dal tradizionale mondo dell'alta cucina, ha però rinunciato all'ambito riconoscimento per andare alla scoperta dell'Asia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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