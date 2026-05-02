La storia di Julia Komp la chef che rinuncia alla stella per viaggiare in Asia

Julia Komp, nota come la chef più giovane della Germania a ricevere una stella Michelin, ha deciso di mettere da parte il riconoscimento per dedicarsi a un viaggio in Asia. La chef ha annunciato pubblicamente la sua scelta di abbandonare temporaneamente la carriera professionale per esplorare nuove culture e tradizioni culinarie. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori commenti sulla sua futura carriera.