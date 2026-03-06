La storia di Asia la madre scrive al sindaco di Terni | Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile

Una madre di Terni ha scritto una lettera aperta al sindaco e alle autorità sanitarie locali, esprimendo preoccupazione per la situazione di sua figlia e della famiglia. La donna chiede un intervento immediato, affermando che non si può più aspettare che si verifichi qualcosa di irreparabile. La lettera è stata pubblicata online e rivolta direttamente alle istituzioni.

“Con questa lettera aperta mi rivolgo pubblicamente al Sindaco, autorità sanitaria del territorio, perché la situazione che riguarda mia figlia e la mia famiglia non può più essere ignorata dalle istituzioni”. Francesca Basilici scrive così una nuova pagina della difficilissima storia che coinvolge sua figlia Asia, 22 anni, e tutta la sua famiglia. “Da anni segnalo alle istituzioni – Comune, welfare, servizi sociali e servizi sanitari – la gravissima situazione psichiatrica di mia figlia, affetta da disturbo bipolare, disturbo borderline e con invalidità riconosciuta al cento per cento. Questa situazione è nota da anni a tutte le istituzioni competenti, che nel tempo sono intervenute più volte con accessi al pronto soccorso, interventi delle forze dell’ordine e segnalazioni ai servizi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

