La stagione del Teatro Alighieri si conclude con il sold out de I 7 Cervi

A Ravenna il Teatro Alighieri registra il sold out per l’ultimo appuntamento della Stagione dei Teatri. In scena "I 7 Cervi", scritto e diretto da Eugenio Sideri. Il pubblico ravennate ha accolto con entusiasmo e partecipazione lo spettacolo realizzato in autunno a Reggio Emilia, ed ora in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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