Teatro Eduardo De Filippo di Arzano con Mare di ruggine si conclude Tracce dinamiche

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano si è conclusa la rassegna “Tracce dinamiche” con la rappresentazione “Mare di ruggine”. La manifestazione, dedicata al teatro d’innovazione e sperimentale, ha visto in programma diverse esecuzioni durante le settimane precedenti. La serata finale ha segnato la chiusura di questa edizione, ripercorrendo le tappe di un percorso artistico volto a esplorare nuove forme di espressione teatrale.

Con "Mare di ruggine" si conclude, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, la rassegna di teatro d'innovazione e sperimentale "Tracce dinamiche". Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, si conclude Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la direzione artistica di Ettore Nigro e la collaborazione di Piccola Città Teatro. L’iniziativa è riconosciuta dal Ministero della Cultura. L’ultimo appuntamento è previsto giovedì 16 aprile, alle ore 21, con “Mare di ruggine. La favola dell’Ilva 2.0”, un progetto di Compagnia Teatro Insania, scritto e diretto da Antimo Casertano che è anche in scena con Daniela Ioia, Luigi Credendino e Francesca De Nicolais.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, con “Mare di ruggine” si conclude Tracce dinamiche Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano: in scena “Un’altra Iliade”Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, parte ufficialmente la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro... Tracce dinamiche, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano in scena “Un’altra Iliade”Con la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d'innovazione e sperimentale, in scena “Un’altra Iliade”.