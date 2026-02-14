Anziana viene ricoverata e tre persone gli occupano la casa

Una donna anziana è stata ricoverata in ospedale dopo che tre persone sono entrate nella sua casa di proprietà Acer in via Dagnini, nel quartiere Murri di Bologna. Le tre persone si sono trasferite senza permesso e occupano l’immobile da alcuni giorni. La polizia locale ha scoperto la situazione e ha denunciato i responsabili.

La polizia locale di Bologna ha denunciato tre persone per l’occupazione abusiva di una casa Acer in via Dagnini, in zona Murri, a Bologna. La casa era assegnata a una donna anziana che lì vive con il figlio. La donna, però, è stata costretta ad allontanarsi momentaneamente per un ricovero in una struttura sanitaria. Così i condomini hanno iniziato a notare uno strano andare e venire di persone mai viste prima all’interno del palazzo. Avvertiti, gli agenti della polizia locale hanno fatto un sopralluogo nell’alloggio. All’interno della casa la polizia ha trovato due uomini e una ragazza, fatti entrare probabilmente dal figlio, che successivamente è stato però costretto a lasciare loro l’appartamento.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Un’anziana donna ha subito un furto in casa mentre era in ospedale.

