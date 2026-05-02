La sinistra di Allah

Durante la campagna elettorale, sono stati distribuiti volantini che promuovono i due candidati bengalesi, uno di sesso maschile e l’altra femminile. I materiali pubblicitari mostrano immagini e messaggi relativi alle loro candidature senza ulteriori commenti o analisi. La distribuzione è avvenuta in diversi quartieri della città, coinvolgendo varie attività commerciali e sociali. La loro presenza ha suscitato reazioni tra i cittadini e alcuni esponenti politici.

Un volantino elettorale dei due candidati bengalesi Ardul Islam maschio e Sumya Begum, femmina regolarmente dotata di hijab, alle elezioni comunali di Venezia nella Lista del PD di Marghera scritto in bengali – perciò non è comprensibile dall’elettorato italiano – apre con un’invocazione religiosa: “Nel nome di Allah, il misericordioso, il compassionevole.”. Il pensiero è subito corso a Matteo Salvini, allorchè esibì e baciò una corona del rosario durante il comizio del 18 maggio 2019 in piazza Duomo a Milano, alla vigilia delle elezioni europee, nel corso del quale proclamò di affidare l’Italia al “Cuore immacolato di Maria”, manco fosse il Presidente della CEI.🔗 Leggi su Bergamonews.it L'OLIGARCA DI ALLAH | #5marzo Notizie correlate Leggi anche: Cisint colpisce ancora: il nuovo libro è "La minaccia di Allah" Vannacci: “Non voglio svegliarmi con la preghiera di Allah in piazza Duomo”“Io non mi voglio svegliare domani con una moltitudine di persone che pregano Allah in piazza del Duomo“. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La sinistra di Allah; Nel nome di Allah, vota Pd; Nel nome di Allah il misericordioso, metti una croce sul simbolo Pd; Allah in Comune, l'islamo-sinistra prepara le amministrative. La sinistra di AllahIl diritto a pregare il proprio Dio è una delle conquiste fondamentali della lunga storia dell’Occidente. Dunque: sì alla Moschea, ovviamente nel rispetto delle leggi urbanistiche valide per tutti! Tu ... bergamonews.it Nel nome di Allah, vota PdNelle liste per l'elezione del sindaco a Venezia, la sinistra presenta candidati bengalesi. Che fanno campagna elettorale con volantini in bangla e l'obiettivo di far costruire la moschea in città. E ... tempi.it ALLAH KARA LAFIYA BABA ALU MAI ALLAH - facebook.com facebook Iskanci ne kawai da zalunci Allah ya gafartawa Albani x.com