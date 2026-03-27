Anna Maria Cisint, europarlamentare ed ex sindaca di Monfalcone, torna a essere protagonista con il suo nuovo libro intitolato

Lo presenterà domani, 28 marzo, al festival letterario Geografie di Monfalcone. È il nuovo capitolo nella pluriennale "guerra" dell'europarlamentare all'Islam radicale La “battaglia” (come la definisce lei stessa) di Anna Maria Cisint, europarlamentare ed ex sindaca di Monfalcone, non si arresta. Dopo la chiusura degli unici tre centri islamici di Monfalcone (tanto che ora due parroci e un vescovo dell'Isontino hanno concesso ai fedeli musulmani gli spazi della Chiesa per pregare) e l'ultima débacle dell'accesso agli atti sulle moschee triestine (con annessa alzata di scudi dal centrodestra), l'ultimo colpo al cuore dell'Islam (“radicale”, specifica) è il nuovo libro, La minaccia di Allah. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Cisint colpisce ancora: il nuovo libro è "La minaccia di Allah"

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