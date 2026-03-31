Vannacci | Non voglio svegliarmi con la preghiera di Allah in piazza Duomo

Un funzionario ha dichiarato di non voler svegliarsi un giorno con molte persone che pregano Allah in piazza del Duomo. La frase è stata riportata durante un'intervista, in cui ha espresso il desiderio di evitare questa situazione. La dichiarazione ha suscitato attenzione sui social e tra le autorità locali, senza ulteriori commenti ufficiali.

“Io non mi voglio svegliare domani con una moltitudine di persone che pregano Allah in piazza del Duomo “. Sono le parole di Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, a margine di una conferenza stampa del partito alla Camera. “Non mi voglio svegliare domani – ha aggiunto – con le scuole italiane che chiudono in occasione del Ramadan, o con le moschee ricavate dentro le aule delle scuole italiane. Non mi voglio svegliare domani con una legge che non è uguale per tutti. Perché è un reato non più o meno grave in base al colore della pelle, alla religione e o all’orientamento sessuale di chi lo commette o di chi lo subisce. Queste sono delle linee rosse che non sono travalicabili per quanto ci riguarda”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vannacci: “Non voglio svegliarmi con la preghiera di Allah in piazza Duomo” Articoli correlati Vannacci: “Non voglio svegliarmi con moltitudine che prega Allah in piazza Duomo”(Adnkronos) – Roberto Vannacci, leader Futuro Nazionale, oggi in conferenza stampa. Preghiera della sera, 4 Marzo 2026: “Voglio essere una sola cosa con Te”Concludiamo il mercoledì affidando ogni fatica al Signore: una preghiera della sera speciale per ritrovare la pace e addormentarsi sotto il Suo...