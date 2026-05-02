La sicurezza dei fiumi Savio e Borello nuova serata informativa del Comitato Alluvionati

Il Comitato Alluvionati e Franati di Cesena e della Valle del Savio ha annunciato una serata pubblica dedicata alla sicurezza dei fiumi Savio e Borello. L'evento si concentra sulla tutela idrogeologica e sul nuovo Piano di Assetto Idrogeologico (Pai). La serata mira a fornire informazioni e favorire un confronto sulla gestione dei rischi legati alle alluvioni nella zona.

Il Comitato Alluvionati e Franati di Cesena e Valle del Savio organizza una nuova serata pubblica di informazione e confronto sul tema della sicurezza idrogeologica e del nuovo Pai (Piano di assetto idrogeologico). L’appuntamento è fissato per martedì 5 maggio alle 20.30, al teatro della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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