Faccia a faccia del comitato alluvionati con l’autorità di Bacino del Po | Rifacimento del Ponte nuovo è una priorità

Lo scorso mercoledì, il comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio ha incontrato l’autorità di Bacino del Po, dopo aver richiesto un confronto diretto. Durante l’incontro, si è discusso della priorità di rifare il nuovo ponte, con i rappresentanti del comitato che hanno ribadito l’importanza di intervenire rapidamente sulla struttura. È stato un momento di dialogo tra le parti coinvolte.

Mercoledì scorso il comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio ha avuto la possibilità, come aveva richiesto, di un confronto diretto con l’autorità di Bacino del Po Mercoledì scorso il comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio ha avuto la possibilità, come aveva richiesto, di un confronto diretto con l’autorità di Bacino del Po. Lo stesso comitato fa un resoconto: “Il tema erano le 30 pagine di ‘osservazioni, segnalazioni, domande, contributi in merito al Progetto di Variante al Pai Po per l’estensione ai bacini del Reno e Romagnoli che erano state inviate il 23 febbraio scorso ad Adbpo. Un totale di 46 punti, ma molti comprensivi di domande multiple”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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