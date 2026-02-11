Unes acquisisce i supermercati Borello cosa prevede l’accordo | le parole di Fiorenzo Borello e Armando Strano

La catena Unes Maxi S.p.A., parte del Gruppo Finiper Canova, ha annunciato di aver comprato i supermercati Borello. Fiorenzo Borello e Armando Strano, i titolari, spiegano che l’accordo prevede la continuità delle attività e il mantenimento dei punti vendita sotto il marchio Borello. Entrambe le parti vogliono garantire che i clienti non noteranno cambiamenti immediati e che il servizio rimarrà stabile. La trattativa si è conclusa positivamente e ora si attende l’implementazione del piano concordato.

Unes Maxi S.p.A., insegna del Gruppo Finiper Canova, annuncia ufficialmente che procederà all'acquisizione di Supermercati Borello S.r.l., storica realtà della distribuzione organizzata radicata nel territorio piemontese. "L'accordo, che si chiuderà entro fine maggio, rappresenta un passo.

